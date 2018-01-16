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الثلاثاء، 16 يناير 2018 06:06 م
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إنقاذ 161 مهاجرا غير شرعيا قبل وصولهم لجزر يونانية

الثلاثاء، 16 يناير 2018 05:01 م
إنقاذ 161 مهاجرا غير شرعيا قبل وصولهم لجزر يونانية مهاجرون - أرشيفية


رويترز
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قال خفر السواحل التركى فى بيانات مختلفة حُملت على مواقع الإنترنت، إن تركيا أنقذت حوالى 161 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى جزر يونانية فى الأسبوع المنصرم.

وأظهرت لقطات حملها خفر السواحل التركى على الإنترنت عمليتى إنقاذ منفصلتين قبالة سواحل بلدتى فوكا ومندريس.

وتقول السلطات التركية إن وكالات الإنقاذ أنقذت 49 مهاجرا قبالة ساحل مندريس يوم الأحد (14 يناير) و41 مهاجرا قبالة ساحل فوكا و71 مهاجرا قبالة ساحل ديكيلى يوم 10 يناير.

 

 


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