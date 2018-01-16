إنقاذ 161 مهاجرا غير شرعيا قبل وصولهم لجزر يونانية





رويترز

قال خفر السواحل التركى فى بيانات مختلفة حُملت على مواقع الإنترنت، إن تركيا أنقذت حوالى 161 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى جزر يونانية فى الأسبوع المنصرم.

وأظهرت لقطات حملها خفر السواحل التركى على الإنترنت عمليتى إنقاذ منفصلتين قبالة سواحل بلدتى فوكا ومندريس.

وتقول السلطات التركية إن وكالات الإنقاذ أنقذت 49 مهاجرا قبالة ساحل مندريس يوم الأحد (14 يناير) و41 مهاجرا قبالة ساحل فوكا و71 مهاجرا قبالة ساحل ديكيلى يوم 10 يناير.