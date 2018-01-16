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إنقاذ 1400 مهاجر فى البحر المتوسط منذ بداية 2018

الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:08 م
إنقاذ 1400 مهاجر فى البحر المتوسط منذ بداية 2018 مهاجرين


رويترز
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 تم منذ بداية 2018 إنقاذ 1400 مهاجر غير قانونى فى البحر الأبيض المتوسط بحسب ما أعلنت الثلاثاء السلطات الإيطالية والأسبانية.

وأوضح طاقم إغاثة إسبانى أنه أنقذ مركبا محملا أكثر من طاقته على متنه نحو 400 شخص فى ظروف بالغة الصعوبة، كما عثر على جثة طفل فى المركب.

وقامت سفن تابعة لخفر السواحل والشرطة المالية ومهمة صوفيا الأوروبية ومنظمة برواكتيفا الإسبانية غير الحكومية ب 11 مهمة منفصلة لإنقاذ سبعة زوارق وثلاثة مراكب خشبية ورابع أكبر، بحسب الطاقم.

وقالت منظمة برواكتيفا إن بين من تم إنقاذهم و"كانوا على حافة الموت"، 175 امراة و75 طفلا.

وكتبت المنظمة فى تغريدة "مشهد لا يطاق. طفل ميت ويمكن أن يكون هناك عدد أكبر. المزيد من جثث الأبرياء لحصيلة الموت المخجلة".

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية أنه تم نقل نحو ألف شخص بعد انقاذهم إلى إيطاليا منذ بداية 2018.

وشهد العدد تراجعا بنسبة 60% مقارنة بالفترة ذاتها العام 2017.

وأبرمت إيطاليا مدعومة من الاتحاد الأوروبى الصيف الماضى اتفاقا مع القوات الليبية بهدف منع المهاجرين من الانطلاق من ليبيا إلى أوروبا.

وتشير آخر أرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الى وفاة 173 شخصا لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط انطلاقا من شمال افريقيا منذ بداية 2018.


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