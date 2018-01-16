إنطلاق حملة الكشف عن فيروس سى بشمال سيناء





شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء قبل قليل فى بيان لها، إطلاقها اليوم، الحملة المكثفة للكشف عن فيرس سي ، لجميع المواطنين أكبر من 18 عاما تزامنا مع افتتاح وتشغيل مركز الفيروسات الكبدية بمستشفي العريش العام لعلاج مرضي الفيروسات الكبدية .

وأوضح البيان أن جميع الفحوصات الطبية والكشف والعلاج والمتابعة مجانا، وعلى نفقة الدولة والتأمين الصحي .

واشار البيان ان المستهدف الوصول إلى اكبر عدد ممكن من مواطني شمال سيناء، لإجراء المسح الطبي ضد فيرس سي والوصول الي اماكن التجمعات لفحص اكبر عدد ممكن .