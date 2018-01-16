إنطلاق حملة الكشف عن فيروس سى بشمال سيناء

إنطلاق حملة الكشف عن فيروس سى بشمال سيناءالثلاثاء، 16 يناير 2018 09:42 م
قافلة طبية
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء قبل قليل فى بيان لها، إطلاقها اليوم، الحملة المكثفة للكشف عن فيرس سي ، لجميع المواطنين أكبر من 18 عاما تزامنا مع افتتاح وتشغيل مركز الفيروسات الكبدية بمستشفي العريش العام لعلاج مرضي الفيروسات الكبدية .
وأوضح البيان أن جميع الفحوصات الطبية والكشف والعلاج والمتابعة مجانا، وعلى نفقة الدولة والتأمين الصحي .
واشار البيان ان المستهدف الوصول إلى اكبر عدد ممكن من مواطني شمال سيناء، لإجراء المسح الطبي ضد فيرس سي والوصول الي اماكن التجمعات لفحص اكبر عدد ممكن .
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