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إنطلاق حملة الكشف عن فيروس سى بشمال سيناء

الثلاثاء، 16 يناير 2018 09:42 م
إنطلاق حملة الكشف عن فيروس سى بشمال سيناء قافلة طبية


شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء قبل قليل فى بيان لها، إطلاقها اليوم، الحملة المكثفة للكشف عن فيرس سي ، لجميع المواطنين أكبر من 18 عاما تزامنا مع افتتاح وتشغيل مركز الفيروسات الكبدية بمستشفي العريش العام لعلاج مرضي الفيروسات الكبدية .

وأوضح البيان أن جميع الفحوصات الطبية والكشف والعلاج والمتابعة مجانا، وعلى نفقة الدولة والتأمين الصحي .

واشار البيان ان المستهدف الوصول إلى اكبر عدد ممكن من مواطني شمال سيناء، لإجراء المسح الطبي ضد فيرس سي والوصول الي اماكن التجمعات لفحص اكبر عدد ممكن .

 


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