إبراهيم محلب يترأس وفد مصرى فى جولة إفريقية لغينيا الاستوائية وليبيريا

إبراهيم محلب يترأس وفد مصرى فى جولة إفريقية لغينيا الاستوائية وليبيرياالثلاثاء، 16 يناير 2018 10:19 م
المهندس ابراهيم محلب
كتب محمد الجالى
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يغادر القاهرة، بعد ساعات، المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فى جولة إفريقية تشمل دولتى غينيا الاستوائية وليبيريا، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
الزيارة تأتى فى إطار الحرص المصرى على تدعيم سبل التعاون والشراكة مع دول القارة، بداية الجولة ستكون بدولة غينيا الاستوائية، حيث سيقوم المهندس محلب بتسليم رسالة شخصية من الرئيس السيسى لنظيره الغينى كما يستعرض مع المسئولين الغينيين سبل دعم التعاون فى المجالات المختلفة.
ويرافق المهندس محلب فى زيارة غينيا، وفد مكون من اللواء حمدى بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، وعدد من شباب رجال الأعمال والمتخصصين فى بعض مجالات التعاون المصرية الأفريقية وفى مقدمتها المجال الزراعى والثروة السمكية، بعدها يتوجه محلب إلى دولة ليبيريا كمبعوث شخصى للرئيس السيسى للمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس الليبيرى الجديد جورج وايا وتسليمه رسالة تهنئة من الرئيس السيسى على توليه منصبه الرئاسى.
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