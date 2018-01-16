video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إبراهيم محلب يترأس وفد مصرى فى جولة إفريقية لغينيا الاستوائية وليبيريا

الثلاثاء، 16 يناير 2018 10:19 م
إبراهيم محلب يترأس وفد مصرى فى جولة إفريقية لغينيا الاستوائية وليبيريا المهندس ابراهيم محلب


كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

يغادر القاهرة، بعد ساعات، المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فى جولة إفريقية تشمل دولتى غينيا الاستوائية وليبيريا، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
الزيارة تأتى فى إطار الحرص المصرى على تدعيم سبل التعاون والشراكة مع دول القارة، بداية الجولة ستكون بدولة غينيا الاستوائية، حيث سيقوم المهندس محلب بتسليم رسالة شخصية من الرئيس السيسى لنظيره الغينى كما يستعرض مع المسئولين الغينيين سبل دعم التعاون فى المجالات المختلفة.
 
 
ويرافق المهندس محلب فى زيارة غينيا، وفد مكون من اللواء حمدى بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، وعدد من شباب رجال الأعمال والمتخصصين فى بعض مجالات التعاون المصرية الأفريقية وفى مقدمتها المجال الزراعى والثروة السمكية، بعدها يتوجه محلب إلى دولة ليبيريا كمبعوث شخصى للرئيس السيسى للمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس الليبيرى الجديد جورج وايا وتسليمه رسالة تهنئة من الرئيس السيسى على توليه منصبه الرئاسى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محلب ومميش يتفقدان مشروعات المنطقة الاقتصادية وميناء سوميد ومدينة الجلالة

"محلب" يشهد تسليم عقود "بولاريس" و"السخنة للبتروكيماويات" بالمنطقة الاقتصادية

أخبار عاجلة

إبراهيم محلب

أفريقيا

غينيا الاستوائية



لا تفوتك
حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة