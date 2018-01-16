أول حكم بحق إرهابى فى مونتينيجرو لانتمائه لتنظيم داعش بسوريا





أ ف ب

أصدر القضاء فى مونتينيجرو بالبلقان، الثلاثاء، أول حكم بحق مواطن قاتل فى صفوف الإرهابيين فى سوريا وقضى بسجنه ستة اشهر.

ودانت محكمة بودغوريتشا حميد بيهاروفيتش (39 عاما) بالقتال فى صفوف تنظيم داعش فى أبريل 2015 ومايو 2016. وكان اعتقل لدى عودته من هناك.

وكان المحكوم توجه إلى سوريا مع زوجته وطفله. وخلال المحاكمة التى بدأت فى سبتمبر أكد أنه "لم يشارك فى النزاع سواء فى شكل مباشر أو غير مباشر".

لكنه أقر بأنه أقام فى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش وتواصل مع عناصره.