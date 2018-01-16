أول توكيل تزكية من "برلمانية النور" لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة





كتب محمود العمرى

وقع الدكتور أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أول توكيل تزكية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى حضور المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، وتعد تزكية "العرجاوى" هى أول توكيل تزكية عن الهيئة البرلمانية للحزب السلفى لدعم السيسى فى انتخابات الرئاسة 2018.

وقال "العرجاوى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس السيسى حقق إنجازات كبرى ولابد أن يكمل مسيرته فى التنمية، مؤكدا أن الهيئة البرلمانية داعمة قلبا وقالبا للرئيس، وأن ترشحه أصبح مطلبا جماهيري ، ولابد أن يلبى هذا المطلب وأن يعلن ترشحه.