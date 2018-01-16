أهالى العاشر من رمضان يتحفظون على 3 أشخاص لسرقتهم أغطية البالوعات بالشرقية





الشرقية- فتحية الديب

تحفظ عدد من الأهالى بالمجاورة 45 دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، بالشرقية، اليوم الثلاثاء، على 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالمجاورة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، بقيام عدد من الأهالى بالمجاورة 45 دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، بضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، وتم التحفظ عليهم، وجارى تسليمهم للشرطة للعرض على النيابة العامة.