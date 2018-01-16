أهالى العاشر من رمضان يتحفظون على 3 أشخاص لسرقتهم أغطية البالوعات بالشرقية

أهالى العاشر من رمضان يتحفظون على 3 أشخاص لسرقتهم أغطية البالوعات بالشرقيةالثلاثاء، 16 يناير 2018 12:50 م
اغطية البلوعات - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
تحفظ عدد من الأهالى بالمجاورة 45 دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، بالشرقية، اليوم الثلاثاء، على 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالمجاورة.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، بقيام عدد من الأهالى بالمجاورة 45 دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، بضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، وتم التحفظ عليهم، وجارى تسليمهم للشرطة للعرض على النيابة العامة.
إضافة تعليق
"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية
"البلح.. البلح.. البلح".. سيوة واحة نصف المليون نخلة.. تنتج 350 ألف طن من التمور سنويًا.. 10 مصانع تجفيف وتعبئة لغزو الأسواق المحلية والدولية.. والصعيدى والرطب والغزالى والفريحى والعزاوى أبرز الأصناف
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة