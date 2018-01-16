أمين مجلس الكنائس العالمى يصل القاهرة للمشاركة فى مؤتمر الأزهر لنصرة القدس





كتب لؤى على

وصل الدكتور أولاف فيكس تافيت، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمى، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، للمشاركة فى "مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس"، الذى تنطلق فعالياته غدًا الأربعاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات.

ويشارك أولاف فيكس تافيت فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذى ينظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وبمشاركة ممثلين من 86 دولة من مختلف قارات العالم. ويأتى عقد المؤتمر فى إطار سلسلة القرارات التى اتخذها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، للرد على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة وزعم أنها عاصمةً للكيان الصهيونى المحتل.