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أمن أسيوط ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز القوصية بأسيوط

الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:40 م
أمن أسيوط ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز القوصية بأسيوط خصومة - أرشيفية


أسيوط - هيثم البدرى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط اليوم من عقد جلسة صلح لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلة الكرايمة ـ وعائلة عيد أولاد عمومة ينتمون لعائلة الزعايمة بناحية بوق ـ دائرة مركز القوصية، والتى نشأت بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق، فى إطار استراتجية الوزارة وخطة المديرية فى إنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحاً والعمل على تصفيتها تعميقاً للشعور الأمنى لدى المواطنين ومنعاً لتطورها وما يترتب عليها من تداعيات أمنية قد تؤثر بالسلب على مؤشر الاستقرار الأمنى.

 

بدأت مظاهر الصلح بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين وأفراد العائلتين وحوالى 600 فرد من أهالى القرية والقرى المجاورة بالسرادق المقام بالقرية بمنطقة مجاورة لمنازل العائلتين. وتم التوفيق والتصالح والتراضى بين الطرفين.. وأقروا جميعاً بالصلح النهائى بينهما وتعهد أفراد العائلتين على عدم العودة لذلك مرة أخرى وعدم التعرض كلاً منهما للآخر حيث قامت عائلة عيد بتقديم رمز العفو "الكفن" إلى "عائلة الكرايمة".. وأكد الحاضرون ثقتهم فى الأجهزة الأمنية وأشادوا بسعيها الدؤوب لحقن الدماء وإنهاء الخصومات الثأرية صلحاً.


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