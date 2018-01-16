ألمانيا تنفذ عمليات بحث عن 10 إيرانيين يشتبه فى قيامهم بالتجسس





برلين (أ ش أ)

نفذت الشرطة الألمانية عمليات بحث فى جميع أرجاء البلاد، عن عشرة إيرانيين يشتبه فى كونهم جواسيس.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية، عن المتحدث باسم مكتب الإدعاء العام الفيدرالى الألمانى، ستيفن بيهل، إنه يشتبه فى قيام هؤلاء بالتجسس على مؤسسات وأشخاص فى ألمانيا بالنيابة عن أحد الكيانات المرتبطة بإيران"، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ عمليات البحث بناء على معلومات من جهاز استخبارات الداخلية الألمانية.