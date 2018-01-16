أسعار النفط اليوم الثلاثاء 16-1-2018 برنت عند مستوى 70 دولار للبرميل





كتب أحمد أبو حجر

حافظت أسعار خام برنت اليوم الثلاثاء 16-1-2018، على مكاسبها الأخيرة لتحوم حول 70 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء وهو مستوى لم يشهده الخام منذ تهاوى السوق فى 2014. وسجلت العقود الآجلة لبرنت 70 دولارا للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 64.48 دولار للبرميل .

ارتفاع الأسعار بفضل تخفيضات أوبك



وارتفعت الأسعار بفضل تخفيضات الإنتاج من دول أوبك وروسيا فضلا عن الطلب القوى نتيجة النمو الاقتصادى العفى، وصعد النفط بفضل الجهود التى تقودها أوبك وروسيا لخفض الإنتاج منذ يناير كانون الثانى من العام الماضى ومن المقرر أن تستمر التخفيضات حتى نهاية العام الجارى، وتزامنت التخفيضات مع طلب قوى على النفط دفع أسعار الخام للصعود نحو 15 % منذ أوائل ديسمبر.

وسجل الخام الأمريكى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 عند 64.89 دولار للبرميل فى التعاملات المبكرة، وسجل برنت 70.37 دولار للبرميل يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 حين بدأ الاتجاه النزولى فى الأسواق الذى دام لثلاث سنوات.

جولدمان يتوقع تعزز إنتاج النفط والتحوط بفعل ارتفاع الأسعار



فيما قال جولدمان ساكس إنه يتوقع ”زيادة تدريجية“ فى تحوط منتجى النفط وأنشطة الحفر فى ظل الأسعار الحالية للخام.

وأضاف ”نتوقع أن تنخفض الأسعار الآجلة للنفط من المستويات الحالية مع تسارع نشاط المنتجين وزيادة التحوط لعام 2019“.وأوضح جولدمان أنه يرى ”مخاطر صعودية متزايدة“ لتوقعاته البالغة 62 دولارا لبرميل برنت و57.5 دولار لبرميل خام غرب تكساس الوسيط فى الأشهر المقبلة.

نوفاك: ينبغى مواصلة خفض إنتاج النفط العالمى



قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء إنه ينبغى الاستمرار فى اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى الذى تقوده أوبك وروسيا مضيفا أن الوضع يتطلب مزيدا من التحليل وأن فائض سوق النفط لم يتوازن بعد.

وقال نوفاك متحدثا خلال منتدى جايدار السنوى ”فى الوقت الحالى أعتقد أن الاتفاق يجب أن يستمر وألا نتفاعل مع التغيرات اللحظية العابرة. أعتقد أننا بحاجة إلى الاتساق والاستقرار فى قراراتنا وأن نصدر أحكامنا بعناية وبناء على نظرة طويلة المدى“.