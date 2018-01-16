أسعار العملات اليوم الثلاثاء واستقرار الدولار





كتبت - رانيا فزاع

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء بين الاستقرار والارتفاع ففى حين ثبت سعر الدولار الأمريكى على نفس تعاملات أمس ، سجل كلا من اليورو الأوروبى والدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى ارتفاعا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 -1-2018 ، وواصل سعر الريال السعودى استقراره امام الجنيه المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى ، ننشر أسعار العملات ، والتى جاءت كالتالى.

أولا : سعر الدولار فى مصر

ثبت سعر العملة الأمريكية أمام المصرية ، مسجلة 17.65 جنيه للشراء ، و 17.75 جنيه للبيع فى اخر تعاملات البنك الأهلى.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

ثانيا : سعر اليورو الأوروبى اليوم

واصل سعر اليورو ارتفاعه مقابل الجنيه المصرى ، بالغا سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى ، 21.65 جنيه للشراء ، و 21.80 للبيع.

ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى بشكل ملحوظ ، مسجلا 24.32 جنيه للشراء 24.50 جنيه للبيع ، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

رابعا : سعر الدينار الكويتى

ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى ، مسجلا 58.70 للشراء ، و 59.05 جنيه للبيع ، بحسب بيانات البنك الأهلى.

خامسا : سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى ، بالغا 4.70 جنيه للشراء ، 4.73 جنيه للبيع ، فى تعاملات البنك الأهلى.