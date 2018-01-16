video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء واستقرار الدولار

الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:59 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء واستقرار الدولار العملات


كتبت - رانيا فزاع
إضافة تعليق

 تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء بين الاستقرار والارتفاع ففى حين ثبت سعر الدولار الأمريكى على نفس تعاملات أمس ، سجل كلا من اليورو الأوروبى والدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى ارتفاعا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 -1-2018 ، وواصل سعر الريال السعودى استقراره امام الجنيه المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى ، ننشر أسعار العملات ، والتى جاءت كالتالى.

 أولا : سعر الدولار فى مصر

 

 ثبت سعر العملة الأمريكية أمام المصرية ، مسجلة 17.65 جنيه للشراء ، و 17.75 جنيه للبيع فى اخر تعاملات البنك الأهلى.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

  17.65 جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 17.66  جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

  17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

  ثانيا : سعر اليورو الأوروبى اليوم

 واصل سعر اليورو ارتفاعه مقابل الجنيه المصرى ، بالغا سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى ، 21.65 جنيه للشراء ، و 21.80 للبيع.

ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى بشكل ملحوظ ، مسجلا 24.32 جنيه للشراء 24.50 جنيه للبيع ، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

رابعا : سعر الدينار الكويتى

 ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى ،  مسجلا 58.70 للشراء ، و 59.05 جنيه للبيع ، بحسب بيانات البنك الأهلى.

 خامسا : سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى ، بالغا 4.70 جنيه للشراء ، 4.73 جنيه للبيع ، فى تعاملات البنك الأهلى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الدولار اليوم الاثنين 15-1-2018 واستقرار العملة الأمريكية

أسعار العملات اليوم الاثنين 15-1- 2018 واليورو يواصل ارتفاعه

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

اسعار العملات اليوم فى مصر

اخبار الاقتصاد

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الريال السعودى



لا تفوتك
صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

فيديو وصور.."محكمة القرية" ثورة فتيات الصعيد ضد الموروثات الخاطئة.. بنات البارشا بالمنيا ينشئن "مسرح شارع" لرفض التمييز والزواج المبكر وختان الإناث.. مارينا جرجس: تعرضت للسخرية وأفضل البقاء رغم مخاوف أسرتى

فيديو وصور.."محكمة القرية" ثورة فتيات الصعيد ضد الموروثات الخاطئة.. بنات البارشا بالمنيا ينشئن "مسرح شارع" لرفض التمييز والزواج المبكر وختان الإناث.. مارينا جرجس: تعرضت للسخرية وأفضل البقاء رغم مخاوف أسرتى

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة