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6 قتلى و4 مصابين فى هجوم على قافلة شبه عسكرية جنوب غربى باكستان

الإثنين، 15 يناير 2018 09:08 م
6 قتلى و4 مصابين فى هجوم على قافلة شبه عسكرية جنوب غربى باكستان هجوم فى باكستان- أرشيفية


أ ش أ
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قال مسئولون باكستانيون، اليوم الاثنين، إن 6 جنود على الأقل قتلوا وأصيب 4 آخرون بعد أن فتح مسلحون النار على قافلة شبه عسكرية فى إقليم بلوشستان غربى البلاد.


ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية عن مسئول باكستانى بإقليم بلوشستان قوله إن الهجوم وقع اليوم فى مدينة "تربت" بإقليم بلوشستان جنوب غربى البلاد ، ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.


ولم تتطرق (جيو نيوز) إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

 

 


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