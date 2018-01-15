5 إجراءات وخطوات لتوقيع الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة.. تعرف عليها





كتبت سمر سلامة

قبل أيام أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات البرنامج التفصيلى لسباق الانتخابات الرئاسية 2018، وضمن خطوات هذا البرنامج يخضع المرشحون للكشف الطبى كجزء من استيفاء الأوراق، وهى الخطوة التى تتضمن عددا من الإجراءات.

وبحسب التفاصيل المعلنة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، فى إطار برنامج الانتخابات الرئاسية 2018 التى ينطلق التصويت فيها خلال مارس المقبل، يتضمن توقيع الكشف الطبى على المرشحين للرئاسة عددا من الإجراءات والخطوات، وهى:

- توقيع الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

- تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح.

- يتضمن التقرير بيانا بما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

- يتضمن التقرير الطبى بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة له.

- يُعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويُسلّم لطالب الترشح مؤمَّنا.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، متضمنا كل المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشح، مرورا بدعوة الناخبين للاقتراع فى الداخل والخارج، وانتهاء بإعلان النتائج.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة أصدرت القرار بعد الاطلاع على الدستور فيما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن الانتخابات الرئاسية، وبناء عليه تقرر دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى مقار اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية، وتجرى الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18 مارس، وداخل مصر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 مارس، وحال الإعادة يجرى التصويت أيام الخميس والجمعة والسبت 19 و20 و21 أبريل، وداخل مصر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 أبريل.