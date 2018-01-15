4 حملات لتنفيذ قرارات الإزالة بالعامرية غرب الاسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير

شن حي العامرية ثان غرب الاسكندرية ، 4 حملات لتنفيذ قرارات الإزالة وذلك بنجع المطاريد والناصرية القديمة ونجع حبون ونجع أبو عزيزة بنطاق الحي ، و ذلك فى إطار التصدي لظاهرة التعدي علي أملاك الدولة وحمايتها بناء على تعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية

و قد شن الحي حملة إزالة تم خلالها هدم عدد 2 مبني دور أرضي حوائط حمله بدون سقف، وفك شدة خشبية، والتحفظ علي مواد البناء أول علوي التسليح وذلك بنجع المطاريد خلف سور م وحديد احمد رجب كينج بحري طريق الكافوري

علي الصعيد نفسه؛ نفذت وحدة الإزالة والإدارات المعنية بالحي القرار رقم 229 لسنه 2017، وهو عبارة عن أعمدة خراسانية وقواعد ، وتم هدم غرفه من الطوب وسقف خشبي وأرصفة علي الطريق في الناصرية القديمة تقسيم أمن الدولة

كما تم تنفيذ القرارات رقم (8 و 10 و 11) لسنه 2007 أملاك دولة وهم عبارة عن أسوار وعدد 2 مبني دور أرضي، والتي تم تنفيذها في حملة سابقة في شهر مايو 2017 وتم تعدي المخالف بالبناء مرة أخري في نجع حبون بجوار مدافن الناصرية

وأخيرا شن الحي حملة لتنفيذ القرار رقم 9 لسنة 2018 وهو عبارة عن مبني دور أرضي وأول علوي حوائط حمله وسقف خرساني وتم ازاله جميع الأسوار المحاط بها هذه المباني، والتحفظ علي حديد تسليح في نجع أبو عزيزة خلف الدفاع الجوي طريق الكينج بحري السكه حديد

من جانبة أكد محافظ الاسكندرية على تكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني من المهد وتحقيق الانضباط السريع، والتصدي لظاهرة البناء المخالف وايقافاها في المهد لعدم تحميل الدولة أعباء، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بشأن التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً على البنية التحتية وتؤثر بالسلب علي شبكات المرافق العامة وأمن وسلامة المواطنين

كما شدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والجهات أصحاب الولاية بالتنسيق مع مديرية الأمن للحفاظ علي الأراضي التي تم استردادها لعدم معاودة التعديات مرة أخرى عليها، وإتخاذ إجراءات وقائية لحماية تلك الأراضي، مشيرا أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات تجاه من يخالف ذلك أو يتسبب في التعدي وإهدار أموال الدولة