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24 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات فرعية "مهندسى أسيوط"

الإثنين، 15 يناير 2018 02:31 م
24 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات فرعية "مهندسى أسيوط" انتخابات - أرشيفية


أسيوط ـ محمود عجمى
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واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الاثنين وسط حالة من الهدوء، تلقى طلبات الترشح، بمقر النقابة العامة للمهندسين، والنقابة الفرعية بأسيوط، والذى بدأ فى الساعة 9 صباحا حتى الساعة الـ 8 مساء، ويستمر فتح باب الترشح حتى الـ22 من يناير الجارى.

وقال المهندس عبدالعاطى فتح الله عليوة رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط،إن اللجنة استقبلت أوراق 24 مرشحًا حتى الآن، من بينهم 3 مرشحين على مقعد نقيب أسيوط، مشيرا إلى اللجنة مستمرة فى عملها حتى إجراء الانتخابات فى الـ23 من فبراير المقبل، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتعمل على تسهيل إجراءات التقدم للانتخابات.

وأوضح محمد فرغلى محفوظ سكرتير اللجنة،إن اللجنة تواصل عملها فى هدوء تام، حيث تقدم فى اليوم الأول 19 مرشحًا، بينما تقدم فى اليوم الثانى والثالث والرابع 3 مرشحون فقط، ولم يتقدم سوى مرشحان خلال الفترة من 12 - 15 يناير الجاري، مشيرًا إلى أن التسجيل يتم إلكترونيًا خلال دقائق وأمام المرشح ويحصل على جميع الأوراق التى تثبت إتمام تسجيل ترشحه قبيل مغادرته للجنة، وينهى جميع التوقيعات والإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن انتخابات نقابة المهندسين ستجرى على مقاعد النقيب العام للمهندسين،والأعضاء المكملين،ورؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية، ومجالس الشُعب، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لنص القانون رقم 66 لسنة 1974، ولائحة النظام الداخلى.

 

 


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