19فبراير الحكم فى طعن "دومة" لإزالة القفص الزجاجى خلال محاكمته





كتب أحمد عبد الهادى

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم الإثنين، حجز الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإدارى، برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجى أثناء محاكمة أحمد دومة، بمعهد أمناء الشرطة في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وحمل الطعن رقم 10250 لسنة 63 قضائية، للحكم بجلسة 19 فبراير المقبل.

كانت محكمة القضاء الإدارى، قضت برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، رفضت دعوى الناشط السياسي أحمد دومة، لإزالة القفص الزجاجى من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة فى قضية أحداث مجلس الوزراء.