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‏براءة 3 عناصر إخوانية من تهمة التحريض على العنف بالمنيا

الإثنين، 15 يناير 2018 07:45 م
‏براءة 3 عناصر إخوانية من تهمة التحريض على العنف بالمنيا محكمة- أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حسين فاضل، اليوم الإثنين،  ببراءة 3 من عناصر الإخوان والمتهمين بحيازة مطبوعات والتحريض على التظاهر  فى قضية تعود إلى عام 2014 بإحدى قرى مركز المنيا.

 

وكان عناصر الجماعة، محكوم عليهم عام 2016  بالسجن  5 سنوات غيابيا، قبل أن تتم إعادة إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم بتهمة حيازة مطبوعات والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب وحيازة مطبوعات من شأنها الإضرار بالأمن القومى للبلاد. 

 

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