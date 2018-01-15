‏براءة 3 عناصر إخوانية من تهمة التحريض على العنف بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حسين فاضل، اليوم الإثنين، ببراءة 3 من عناصر الإخوان والمتهمين بحيازة مطبوعات والتحريض على التظاهر فى قضية تعود إلى عام 2014 بإحدى قرى مركز المنيا.

وكان عناصر الجماعة، محكوم عليهم عام 2016 بالسجن 5 سنوات غيابيا، قبل أن تتم إعادة إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم بتهمة حيازة مطبوعات والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب وحيازة مطبوعات من شأنها الإضرار بالأمن القومى للبلاد.