‏براءة 3 عناصر إخوانية من تهمة التحريض على العنف بالمنيا

براءة 3 عناصر إخوانية من تهمة التحريض على العنف بالمنياالإثنين، 15 يناير 2018 07:45 م
محكمة- أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حسين فاضل، اليوم الإثنين، ببراءة 3 من عناصر الإخوان والمتهمين بحيازة مطبوعات والتحريض على التظاهر فى قضية تعود إلى عام 2014 بإحدى قرى مركز المنيا.
وكان عناصر الجماعة، محكوم عليهم عام 2016 بالسجن 5 سنوات غيابيا، قبل أن تتم إعادة إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم بتهمة حيازة مطبوعات والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب وحيازة مطبوعات من شأنها الإضرار بالأمن القومى للبلاد.
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