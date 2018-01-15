وكيل وزارة الطب البيطرى: تم تحصين 318 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أسيوط - هيثم البدرى

قال الدكتور محمد بخيت، وكيل وزارة الطب البيطرى فى أسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المديرية نفذت 3 حملات بيطرية وقائية خلال الشهور الماضية لتحصين المواشى ضد عدد من الأمراض .

وأوضح بخيت أنه خلال أول حملتين تم تحصين 137 ألف رأس ماشية ما بين الأبقار والجاموس، حيث تم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وكانت بداية الحملة الثالثة فى شهر يوليو الماضى، واستمرت حتى 7 أغسطس، والمرحلة الثالثة بدأت فى ١١/١١ حتى ٣١ /١٢، وتم تحصين 181 ألف رأس الثأر ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأضاف بشير أن هناك حملة أخرى بدأت اليوم ١٥ يناير، وذلك ضد مرض جدرى الماشية والأغنام، وسوف تستمر لمدة شهر كامل، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة فى جميع أنحاء المحافظة.