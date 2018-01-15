وفاة والدة المستشار العلمى لمفتى الجمهورية الدكتور مجدى عاشور

وفاة والدة المستشار العلمى لمفتى الجمهورية الدكتور مجدى عاشورالإثنين، 15 يناير 2018 08:01 م
دكتور مجدى عاشور
كتب - إسماعيل رفعت
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توفيت منذ قليل والدة المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية دكتور مجدى عاشور.
تلقى مستشار المفتى نبأ وفاة والدته منذ قليل خلال إلقائه درسه الأسبوعى بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.
يذكر أن الدكتور مجدى عاشور مستشار المفتى يترأس مجالس الإفتاء بمساجد الأوقاف، حيث يعقد مجلس الفتوى الأسبوعى بمسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة، ودرسا أسبوعيا يوم الإثنين بمسجد السيدة زينب.
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