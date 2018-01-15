وزير النقل يتابع موقف صيانة الكبارى على خطوط السكك الحديدية





كتب رضا حبيشى

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص باعادة تأهيل وصيانة الكبارى على خطوط السكك الحديدية، حيث ناقش الوزير الإجراءات التى تقوم بها الهيئة بخصوص هذه الكبارى ونوعية الصيانة التى تتم بها.

وفي بداية الاجتماع أكد وزير النقل على أن الهدف من هذا الاجتماع هو سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التأهيل الخاصة بهذه الكبارى لأنها تسبب فى تهدئة سرعة القطارات على الكبارى، وبالتالى تحدث تأخيرات فى زمن وصول القطارات، لافتا أن من حق الراكب أن يصل فى الموعد المحدد، وخاصة أن خطوط شبكة السكك الحديدية شهدت خلال الفترة الأخيرة انتظاما فى مواعيد قيام القطارات.

ثم ناقش الوزير الإجراءات التى تقوم بها الهيئة بخصوص أعمال صيانة الكبارى ونوعية الصيانة التى تتم لافتا إلى أنه تم تحديد عدد ٧٥ كوبرى معدنى ضمن خطة الصيانة التى تقوم بها الهيئة وجار العمل حاليا فى عدد ٥ كبارى لزيادة العمر الافتراضى للكوبرى حيث يتم عمل مراشمة (إعادة تأهيل) ويتم الاختبارات عن طريق جامعة القاهرة وعين شمس وهذه الكبارى هى (كوبرى إمبابة، كوبرى المرازيق، كوبرى المنصورة (طلخا) وكوبرى أدفينا (خط البوصيلى رشيد) وكوبرى بنها.

وأكد الوزير على تكثيف أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لسرعة الإنجاز والاستمرار فى إجراء الاختبارات التى تتم على الكبارى وكذلك مراجعة الحالة الفنية لنفق الدلجمون ونفق شبرا (أحمد بدوى) ووضع محدد للكبارى. ومراجعة حالة الانفاق الخرسانية.وحالة القضبان على كبارى النيل كما شدد على سرعة الانتهاء من نفق كوم أمبو والانتهاء من كوبرى بنها قبل شهر رمضان المبارك وكوبرى إمبابة خلال فترة الصيف.