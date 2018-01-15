وزير النقل: استثمارات الطرق والكبارى المنفذة خلال 3 سنوات 22.5 مليار جنيه





كتب رضا حبيشى

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل أن استثمارات الطرق والكبارى التى تم تنفيذها فى الفترة من 2014 – 2017 بلغت 22.5 مليار جنيه واشتملت على المشروع القومى للطرق (10 طرق) بتكلفة 12.8 مليار جنيه وتطوير 2000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 5.7 مليار جنيه بالإضافة إلى إنشاء محاور على النيل بعدد 4 محاور بتكلفة 1.9 مليار جنيه وإنشاء 18 كوبرى علوى على الطرق وكبارى القطاع السابع بالطريق الصحراوى وكبارى طريق القاهرة - السويس بتكلفة إجمالية 2.1 مليار جنيه.

وأضاف وزير النقل وفق بيان صحفى أن إجمالى استثمارات الطرق والكبارى الجارى تنفيذها تبلغ 32.9 مليار جنيه وتشمل المشروع القومي للطرق ( 8طرق) بتكلفة 16 مليار جنيه وتطوير شبكة الطرق الحالية بتكلفة 7 مليار جنيه وتنفيذ محارو على النيل (8 محاور ) بتكلفة 8.5 مليار جنيه وتنفيذ كبارى علوية ( 10 كبارى ) بتكلفة 1.4 مليار جنيه.