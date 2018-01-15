وزير النتمية المحلية الجديد: اشتغلت فى "الإحصاء" 13 سنة إلا 3 شهور





كتبت: هبة حسام - سيد الخلفاوى - تصوير: أحمد معروف

قال اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، إن مدة عمله فى جهاز الإحصاء كرئيس له استمرت لمدة 13 عام إلا 3 أشهر، حيث أنه استلم العمل فى 13 مارس 2005، وانتهى عمله به فى 15 يناير 2018.

وأضاف الجندى خلال حفل تكريمه بجهاز الإحصاء بمناسبة تعيينه وزيرا للتنمية المحلية اليوم الإثنين، أنه فى نهاية عام 2012 قبل انتهاء مدة تجديده ب 3 أشهر، طلب من القيادة السياسية تعيين رئيسا لجهاز الإحصاء لمدة 3 سنوات لكى يكون هو القائم على تنفيذ التعداد السكانى لعام 2017 منذ بداية التجهيز له فى 2013 وطوال مدة تنفيذه.

وأشار إلى أنه عند توليه جهاز الإحصاء فى 2005، ثم بعد عام واحد فقط تم تنفيذ تعداد السكان لعام 2006، وهذا جعل هناك شئ من الارتباك، لذا طالبت قبل البدء فى تجهيز التعداد التالى فى 2017 أن يكون هناك رئيس جهاز معين طوال فترة تنفيذ التعداد.

وتابع قائلا:" لحد يوم 13 يناير 2013 بعد انتهاء مدة تجديدى مكنش اترشح رئيس جديد للجهاز ومكنتش أتوقع وقتها أنه سيتم اختيارى للقيام على تنفيذ تعداد السكان لعام 2017".

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد نظم حفل تكريم للواء أبو بكر الجندى، بمناسبة تعيينه وزيرا للتنمية المحلية، وبدأ الحفل بإلقاء قصيدة شعر من أحد موظفى الجهاز، علاوة على إلقاء عدد آخر من القيادات كلمة شكر للواء أبو بكر الجندى عن فترة عمله بجهاز الإحصاء.