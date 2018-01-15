وزير القوى العاملة الأسبق: الزعيم جمال عبدالناصر رمز التحرر فى العالم كله

قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، إن الاحتفال اليوم بمئوية مولد الزعيم جمال عبد الناصر، بكل هذا الحضور العربى الكبير، يؤكد أنه كان حلم كل العرب ومشروع كل الأحرار فى العالم.

وأضاف "أبو عيطة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" خلال الاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد جمال عبد الناصر، أن الزعيم الراحل حى فى قلوب كل العرب، وهذا الحضور الكثيف يثبت أنه رغم رحيله منذ سنوات طويلة، فإن الشعب المصرى والعربى يجد نفسه فى حنين مستمر إليه، متابعا: "كل الأحرار فى العالم يحتفلون اليوم بعيد ميلاد الزعيم وليس المصريين والعرب فقط".

يُذكر أن الاحتفال بالعيد المئوى لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر شهد توافد عشرات الوجوه البارزة والشخصيات العامة على ضريحه، فى مقدمتهم عدد من ممثلى الدول العربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، منهم مصطفى الجندى وجمال شيحة ومصطفى بكرى، إضافة إلى أفراد أسرة الرئيس الراحل، ومئات المواطنين الذين حملوا صور عبد الناصر.