وزير القوى العاملة الأسبق: الزعيم جمال عبدالناصر رمز التحرر فى العالم كله

وزير القوى العاملة الأسبق: الزعيم جمال عبدالناصر رمز التحرر فى العالم كلهالإثنين، 15 يناير 2018 12:23 م
كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق
كتب محمد أبو عوض - إبراهيم سعيد - تصوير حسام عاطف
إضافة تعليق
قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، إن الاحتفال اليوم بمئوية مولد الزعيم جمال عبد الناصر، بكل هذا الحضور العربى الكبير، يؤكد أنه كان حلم كل العرب ومشروع كل الأحرار فى العالم.
وأضاف "أبو عيطة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" خلال الاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد جمال عبد الناصر، أن الزعيم الراحل حى فى قلوب كل العرب، وهذا الحضور الكثيف يثبت أنه رغم رحيله منذ سنوات طويلة، فإن الشعب المصرى والعربى يجد نفسه فى حنين مستمر إليه، متابعا: "كل الأحرار فى العالم يحتفلون اليوم بعيد ميلاد الزعيم وليس المصريين والعرب فقط".
يُذكر أن الاحتفال بالعيد المئوى لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر شهد توافد عشرات الوجوه البارزة والشخصيات العامة على ضريحه، فى مقدمتهم عدد من ممثلى الدول العربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، منهم مصطفى الجندى وجمال شيحة ومصطفى بكرى، إضافة إلى أفراد أسرة الرئيس الراحل، ومئات المواطنين الذين حملوا صور عبد الناصر.
إضافة تعليق
المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة