video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة الأسبق: الزعيم جمال عبدالناصر رمز التحرر فى العالم كله

الإثنين، 15 يناير 2018 12:23 م
وزير القوى العاملة الأسبق: الزعيم جمال عبدالناصر رمز التحرر فى العالم كله كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق


كتب محمد أبو عوض - إبراهيم سعيد - تصوير حسام عاطف
إضافة تعليق

قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، إن الاحتفال اليوم بمئوية مولد الزعيم جمال عبد الناصر، بكل هذا الحضور العربى الكبير، يؤكد أنه كان حلم كل العرب ومشروع كل الأحرار فى العالم.
 
وأضاف "أبو عيطة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" خلال الاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد جمال عبد الناصر، أن الزعيم الراحل حى فى قلوب كل العرب، وهذا الحضور الكثيف يثبت أنه رغم رحيله منذ سنوات طويلة، فإن الشعب المصرى والعربى يجد نفسه فى حنين مستمر إليه، متابعا: "كل الأحرار فى العالم يحتفلون اليوم بعيد ميلاد الزعيم وليس المصريين والعرب فقط".
 
يُذكر أن الاحتفال بالعيد المئوى لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر شهد توافد عشرات الوجوه البارزة والشخصيات العامة على ضريحه، فى مقدمتهم عدد من ممثلى الدول العربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، منهم مصطفى الجندى وجمال شيحة ومصطفى بكرى، إضافة إلى أفراد أسرة الرئيس الراحل، ومئات المواطنين الذين حملوا صور عبد الناصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس "تعليم البرلمان": "جمال عبد الناصر لم يمت وإنما حى فى قلب كل حر" (صور)

صور.. مواطنون وسياسيون يتوافدون على ضريح عبدالناصر لمرور 100 عام على ميلاده

اخبار

اخبار السياسة

ضريح عبد الناصر

مئوية عبد الناصر

ذكرى عبد الناصر

100 عام عبد الناصر



لا تفوتك
تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة