وزير التنمية المحلية: جهاز الإحصاء لديه أكبر قاعدة بيانات فى الشرق الأوسط





كتبت ـ هبة حسام- سيد الخلفاوى ـ تصوير ـ أحمد معروف

كشف اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، خلال حفل تكريمه بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، أن جهاز الإحصاء يمتلك أكبر قاعدة بيانات فى الشرق الأوسط، وهى تعادل قاعدة بيانات الرقم القومى لدى وزارة الداخلية "والمصنفة بإنها قاعدة بيانات ضخمة"، 3 مرات.

وأضاف الجندى، أن امتلاك الجهاز بنية تحتية تكنولوجية ضخمة، كان السبب وراء عدم وضعه ضمن قائمة الوزارات والجهات الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد نظم حفل تكريم للواء أبو بكر الجندى، بمناسبة تعيينه وزيرا للتنمية المحلية، وبدأ الحفل بإلقاء قصيدة شعر من أحد موظفى الجهاز، علاوة على إلقاء عدد آخر من القيادات كلمة شكر له عن فترة عمله بجهاز الإحصاء.