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وزير التنمية المحلية: "بعتذر لكل صعيدى فهم كلامى غلط"

الإثنين، 15 يناير 2018 09:24 م
وزير التنمية المحلية: "بعتذر لكل صعيدى فهم كلامى غلط" أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية


كتب كريم كشك
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اعتذر اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، لأهالى الصعيد على الهواء مباشرة، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى"، لافتا إلى أن تصريحاته نقلت بشكل غير مفهوم.

وأضاف الجندى، أنه يقصد من كلامه خدمة أهالى صعيد مصر، عن طريق عمل مشاريع تنموية، وتوفير فرص عمل لائقة للقضاء على البطالة، والتنمية فى مجالات عديدة.

واختتم وزير التنمية المحلية، :"بعتذر للمرة الثانية والثالثة، لكل واحد من أهالى الصعيد، إن كانت تصريحاتى فهمت بطريقة خاطئة".

 

كان الإعلامى أحمد موسى، قد انفعل باكياً، وقال: "أشكرك ياسيادة الوزير لإهانتك صعيد مصر، دول أهلى وناسى، وأنا لى الشرف إنى من أبناء إحدى قرى سوهاج".

 
وأوضح موسى، أن الصعيد قطعة غالية من أرض مصر، وهو من أخرج قامات كبيرة، فى جميع المجالات، كالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والعالم رفاعى الطهطاوى، والكثير من الصحفيين والكتاب والأدباء المحترمين.
 
 

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ابو بكر الجندى

احمد موسى

وزير التنمية المحلية

الصعيد



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صعيدي

ياسيادة اللواء/الصعايدة مش زعلانين منك.اللي قال ذلك من أصحاب الفتن. دول بيوقعوا بيننا.

 ياسيادة اللواء/الصعايدة مش زعلانين منك.اللي قال ذلك من أصحاب الفتن. دول بيوقعوا بيننا.

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