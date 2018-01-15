وزير التنمية المحلية: الصعايدة أرجل ناس ومستعد أذهب للبرلمان لتوضيح تصريحاتى





كتب أيمن رمضان

قال اللواء أبو بكرى الجندى، وزير التنمية المحلية: "الصعايدة أرجل ناس فى مصر، ولم أقل إلا كل خير عنهم"، وتابع: "ونحن فى الجيش كنا نبحث عن الصعايدة لإعطائهم المهام الصعبة نظرا لقدرتهم على العمل والأمانة"، مشددا على أنه لم يقصد أى إساءة لصعيد مصر فى تصريحاته الأخيرة عنه.

وأضاف "الجندى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن أبناء الصعيد لديهم قدرة على العمل وصبر وجلد وإخلاص، وتابع: "أحسن النتائج فى التعداد الأخير عن العمل والاجتهاد كانت بمحافظات الصعيد".

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه مستعد للذهاب إلى مجلس النواب لتوضيح الحقيقة من وراء تصريحاته الأخيرة عن الصعايدة لنواب الصعيد، وتابع: "والله لو عاوزينى أروح المجلس أنا تحت أمرهم وأوضح ليهم الكلام المنطقى.. وأنا متأكد إنهم هيفهمونى".