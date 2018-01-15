وزيرة السياحة تتفقد قطاعات وإدارات الوزارة بالعباسية





كتبت ميرفت رشاد

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة الكائنة بمبنى مصر للسياحية بالعباسية، اليوم الإثنين، فى زيارتها الثانية بعد تكليفها بحقيبة الوزارة، لتبادل الرؤى وبحث معوقات تسيير دولاب العمل.

استمعت الوزيرة إلى رؤية ومقترحات رئيس القطاع ومديرى الإدارات المختلفة بشأن تطوير إجراءات سير العمل، وكذلك العراقيل التي تواجه القطاعات المختلفة، واعدة بالعمل الجاد نحو التوصل لحلول تجابه المشكلات، والعمل على تنفيذ المقترحات الجادة على أرض الواقع.