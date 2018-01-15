هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب اليونان





(رويترز)

قال صحفى من رويترز، إن زلزالا ضرب اليونان، مساء اليوم الاثنين، وشعر به سكان العاصمة أثينا.

وقال هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا بقوة 4.4 درجة وقع على بعد 51 كيلومترا بين جنوب وجنوب شرقى مدينة باتراس.