video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 05:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب اليونان

الإثنين، 15 يناير 2018 11:08 م
هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب اليونان مقياس ريختر - أرشيفية


(رويترز)
إضافة تعليق

 قال صحفى من رويترز، إن زلزالا ضرب اليونان، مساء اليوم الاثنين، وشعر به سكان العاصمة أثينا.

وقال هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا بقوة 4.4 درجة وقع على بعد 51 كيلومترا بين جنوب وجنوب شرقى مدينة باتراس.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا الصباح.. ترامب يتملص من تصريحاته المخالفة للآداب: لست عنصريا.. قتلى وجرحى إثر زلزال فى بيرو.. رئيس موريتانيا وولى عهد الأردن يحضران قمة الطاقة بالإمارات.. اليابان تدعو للضغط على بيونج يانج

زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب بلدة سومار غرب إيران

اليونان

اخبار اليونان

اخبار العالم

زلزال



لا تفوتك
مجلس الوزراء مؤكدا احترامه الكامل لأبناء الصعيد: رمز الأصالة والوطنية

مجلس الوزراء مؤكدا احترامه الكامل لأبناء الصعيد: رمز الأصالة والوطنية

قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها

قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها

بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟

بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟

بيليه يرشح البرازيل للفوز بكأس العالم فى روسيا

بيليه يرشح البرازيل للفوز بكأس العالم فى روسيا

اختراق موقع OnePlus لسرقة تفاصيل بطاقات الائتمان.. والشركة تبدأ التحقيق

اختراق موقع OnePlus لسرقة تفاصيل بطاقات الائتمان.. والشركة تبدأ التحقيق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة