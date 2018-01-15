هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب اليونان

هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب اليونانالإثنين، 15 يناير 2018 11:08 م
مقياس ريختر - أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق
قال صحفى من رويترز، إن زلزالا ضرب اليونان، مساء اليوم الاثنين، وشعر به سكان العاصمة أثينا.
وقال هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا بقوة 4.4 درجة وقع على بعد 51 كيلومترا بين جنوب وجنوب شرقى مدينة باتراس.
إضافة تعليق
قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها
بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة