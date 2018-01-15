نيجيريا تستدعى السفير الأمريكى على خلفية تصريح "البلوعات القذرة" لترامب





أ ش أ

استدعت السلطات النيجيرية، اليوم الاثنين، سفير الولايات المتحدة، ستيوارت سيمينجتون، على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن دول أفريقية ووصفها بـ "البلوعات القذرة".

ووفقا لما نشرته صحيفة "نايجا نيوز" النيجيرية، سيتعين على السفير الأمريكي، الاجتماع مع وزير الخارجية النيجيري، جيفرى اونياما.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نسبت إلى ترامب وصفه ـ خلال اجتماع مع أعضاء من الكونجرس فى البيت الأبيض لمناقشة تشريع خاص بالهجرة - دول العالم الثالث بـالـ "بلوعات قذرة" .

ومن جانبه، نفى ترامب استخدامه لمثل هذه الكلمات.