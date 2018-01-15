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نيابة دمياط تحقق مع 3 موظفين استولوا على 75 ألف جنيه من أموال المعاشات

الإثنين، 15 يناير 2018 02:47 م
نيابة دمياط تحقق مع 3 موظفين استولوا على 75 ألف جنيه من أموال المعاشات صرف معاشات -أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
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تباشر النيابة العامة بدمياط التحقيق فى القضية رقم 2780 لسنة 2017 والخاصة باتهام 3 موظفين استولوا على 75 ألف جنيه من أموال المعاشات حيث اتفق كلا من ع. ك و م. أ موظفين بمكتب التضامن الاجتماعي بقرية الوسطانى التابعة لإدارة كفر سعد بمحافظة دمياط مع محمد عبد العزيز موظف بمكتب بريد الوسطانى على الاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات بالتوقيع بدلا منهم والحصول على المعاشات الخاصة بالمستحقين وإعلامهم بسقوط أسمائهم من كشوف مستحقى المعاشات.

وكانت شكاوى قد وردت للعميد عادل عياد رئيس الرقابة الإدارية بدمياط الذى كلف العقيد محمد حلبى بفحص الشكوى وتبين صحتها.

وبعرض المعلومات على النيابة العامة تمهيدا لاستصدار قرار بضبط وإحضار المتهمين علم الموظفين الثلاثة بالأمر فقاموا برد المبالغ التى استولوا عليها وتقدر بقيمة 75 ألف جنيه تمهيدا لتسليمها لمستحقيها من أصحاب المعاشات.

ومازالت النيابة العامة تباشر التحقيق مع المتهمين تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.

 

 


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