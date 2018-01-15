نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع محافظ المنوفية بتهمة الرشوة

نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع محافظ المنوفية بتهمة الرشوةالإثنين، 15 يناير 2018 08:42 م
هشام عبد الباسط محافظ المنوفية المتهم بالرشوة
كتب محمود نصر
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تباشر نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، التحقيق مع الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية واثنين آخرين، في واقعة اتهامهم فى قضية رشوة.
كان رجال الرقابة الادارية، ألقو القبض على محافظ المنوفية هشام عبد الباسط، و اثنين من رجال الأعمال متلبسا برشوة مالية مقابل تسهيل الإجراءات لتخصيص قطع أراضى بمدينة السادات.
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