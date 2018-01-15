ننشر المجموعة الأولى للدورة التدريبية للجنة القيد بنقابة الصحفيين

ننشر المجموعة الأولى للدورة التدريبية للجنة القيد بنقابة الصحفيينالإثنين، 15 يناير 2018 06:46 م
ابو السعود محمد
كتب محمد السيد
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أعلنت نقابة الصحفيين، عن أسماء المحررين المتقدمين للجنة القيد لجدول تحت التمرين، والذى من المقرر عقد الدورات التدريبية لهم بداية من السبت القادم.
قال أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى تصريحات له، إن الدورات ستكون على ثلاث مجموعات وكل دورة ستعقد لمدة 15 يوما، مؤكدا أن الدورة ستعقد بمقر النقابة.
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