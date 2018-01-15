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الإثنين، 15 يناير 2018 05:47 ص
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نقل رئيس بيرو السابق فوجيمورى للمستشفى بسبب مشاكل فى القلب

الإثنين، 15 يناير 2018 05:39 ص
نقل رئيس بيرو السابق فوجيمورى للمستشفى بسبب مشاكل فى القلب رئيس بيرو السابق فوجيمورى


(رويترز)
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قال طبيب رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيموري، الذى أفرج عنه بعفو إنسانى بعدما كان يقضى عقوبة السجن لمدة 25 عاما عشية عيد الميلاد، إنه نُقل إلى المستشفى بسبب مشاكل فى القلب.

وأوضحت الصور التى بثتها محطة كانال إن. التلفزيونية فوجيمورى (79 عاما) وهو يلوح بيده من داخل سيارة لدى وصوله إلى مستشفى سنتناريو فى ليما مع ابنه كينخي.

ونقل فوجيمورى فى أواخر ديسمبر إلى المستشفى وظل به حتى الخامس من يناير بسبب مشاكل فى القلب بما فى ذلك ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

وقال طبيبه اليخاندرو أجويناجا لصحيفة إيل كوميرسيو "سيخضع لبعض الفحوصات وعلى الرغم من إحرازه تقدما خلال الأيام السبعة الماضية إلا أن حالته غير مستقرة تماما. فهو يعانى من عدم انتظام ضربات القلب".


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