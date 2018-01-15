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نقابة المحامين تعلن عن تيسيرات لأعضائها بشأن شهادة التحركات

الإثنين، 15 يناير 2018 08:27 م
نقابة المحامين تعلن عن تيسيرات لأعضائها بشأن شهادة التحركات سامح عاشور نقيب المحامين


كتب محمد السيد
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قالت نقابة المحامين، إنه بعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 9/12/2017 بشأن تجديد القيد والاشتراك لسنة 2018، وتيسيراً على المحامين الذين لا تسمح ظروف عملهم القيام شخصياً باستخراج شهادة التحركات من مصلحة الجوازات فإنه يمكن لهم توكيل أحد المعينين من قبل النقابة العامة لينوب عنهم فى التقدم واستلام شهادة التحركات بموجب التوكيل الخاص المعد من قبل النقابة العامة والشهر العقارى. 
 
وأضافت نقابة المحامين فى بيان لها، إنه فى هذه الحالة تراجع الأوراق ويقبل الرسم السنوى واشتراك العلاج لحين ورود شهادة التحركات. 
 
 

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