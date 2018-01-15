نقابة المحامين تعلن عن تيسيرات لأعضائها بشأن شهادة التحركات

نقابة المحامين تعلن عن تيسيرات لأعضائها بشأن شهادة التحركاتالإثنين، 15 يناير 2018 08:27 م
سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
قالت نقابة المحامين، إنه بعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 9/12/2017 بشأن تجديد القيد والاشتراك لسنة 2018، وتيسيراً على المحامين الذين لا تسمح ظروف عملهم القيام شخصياً باستخراج شهادة التحركات من مصلحة الجوازات فإنه يمكن لهم توكيل أحد المعينين من قبل النقابة العامة لينوب عنهم فى التقدم واستلام شهادة التحركات بموجب التوكيل الخاص المعد من قبل النقابة العامة والشهر العقارى.
وأضافت نقابة المحامين فى بيان لها، إنه فى هذه الحالة تراجع الأوراق ويقبل الرسم السنوى واشتراك العلاج لحين ورود شهادة التحركات.
إضافة تعليق
فى ذكرى مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر.. أحلام الزعيم.. صاحب تجربة تاريخية تركت أثارا عميقة على مصر.. إنحاز للفقراء بدءا من مجانية التعليم للإصلاح الزراعى.. قام بمد يد العون لجميع حركات التحرر العربية
المنوفية تستقبل مشروعات تنموية بحضور السيسي.. تطوير المدينة الصناعية بالسادات المقامة على مساحة 9063 فدانا.. وتستوعب 300 ألف عامل.. وأحمد عماد: التأمين الصحى الجديد يفيد المواطن بـ 1164 جنيها بدلا من 187
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة