نشطاء يتداولون فيديو للحظة انهيار جزء من مبنى بورصة جاكرتا بإندونيسيا

نشطاء يتداولون فيديو للحظة انهيار جزء من مبنى بورصة جاكرتا بإندونيسياالإثنين، 15 يناير 2018 04:31 م
صورة من فيديو الانهيار الجزئى لبورصة جاكرتا
كتب محمد سعد
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تداول نشطاء إندونيسيون على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو للحظة انهيار جزء من مبنى بورصة جاكرتا، ويُظهر الفيديو عشرات الأشخاص وهم يسارعون بالخروج من المبنى متعدد الطوابق.
وقالت المتحدثة باسم مستشفى "سيلوام" فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الاثنين، إنها استقبلت أكثر من عشرين مصابا جراء انهيار أجزاء من أرضية أحد طوابق البورصة، مشيرة إلى أنه يجرى تقييم خطورة الحالات الوافدة للمستشفى.
ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، عن المتحدث باسم الشرطة الوطنية، سيتيو واسيستو، قوله: "الجزء المعدنى الذى انهار يوجد فى الطابق الأوسط (طابق الميزانين) بمبنى البورصة".
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