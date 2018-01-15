نتائج حملات الكشف عن المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية × 12 معلومة

نتائج حملات الكشف عن المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية × 12 معلومةالإثنين، 15 يناير 2018 10:19 م
كتب مدحت وهبة
يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى - برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى - تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، ومنها الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية، بجانب الكشف على سائقى الطرق السريعة، وكذلك تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الأخرى.
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية
١- مجلس الوزراء قرر فى نوفمبر 2014 تشكيل لجنة للكشف عن المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية، من خلال وزارة التضامن ممثلة فى "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى" وبمشاركة وزارات الداخلية والصحة .
٢- إعداد قاعدة بيانات متكاملة بسائقى الحافلات المدرسية.
٣- الكشف على 9219 سائق حافلة مدرسية خلال 3 سنوات.
٤ -انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية من 12% عام 2014 إلى 3.6% ديسمبر 2017.
٥- إطلاق حملة توعوية لأولياء الأمور للإبلاغ عن أى حالات اشتباه تعاطى مخدرات بين سائقى المدارس، من خلال الاتصال بالخط الساخن بالصندوق 16023.
٦- إحالة السائقين المتعاطين إلى النيابة العامة.
٧- إطلاق حملة للتوعية بمشكلة القيادة تحت تأثير المخدرات.
٨- متابعة أحكام الإدانة الصادرة ضد السائقين أو البراءة بما يكفل تطوير متكامل للمنظومة التشريعية لمواجهة ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدرات، وهو ما انعكس فى قانون المرور الجديد.
٩- الكشف على 3418 عاملا بمدارس القاهرة الكبرى.
١٠- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5,2% من عمال المدارس ثبت تعاطيهم للمخدرات وتحويلهم للنيابة الإدارية.
١١- الكشف على 50 ألف سائق على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
١٢ - انخفاض نسبة التعاطى بين سائقى الطرق السريعة من 24% عام 2014 إلى 12%.
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