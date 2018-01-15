نتائج حملات الكشف عن المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية × 12 معلومة

كتب مدحت وهبة

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى - برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى - تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، ومنها الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية، بجانب الكشف على سائقى الطرق السريعة، وكذلك تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الأخرى.

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اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية

١- مجلس الوزراء قرر فى نوفمبر 2014 تشكيل لجنة للكشف عن المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية، من خلال وزارة التضامن ممثلة فى "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى" وبمشاركة وزارات الداخلية والصحة .

٢- إعداد قاعدة بيانات متكاملة بسائقى الحافلات المدرسية.

٣- الكشف على 9219 سائق حافلة مدرسية خلال 3 سنوات.

٤ -انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية من 12% عام 2014 إلى 3.6% ديسمبر 2017.

٥- إطلاق حملة توعوية لأولياء الأمور للإبلاغ عن أى حالات اشتباه تعاطى مخدرات بين سائقى المدارس، من خلال الاتصال بالخط الساخن بالصندوق 16023.

٦- إحالة السائقين المتعاطين إلى النيابة العامة.

٧- إطلاق حملة للتوعية بمشكلة القيادة تحت تأثير المخدرات.

٨- متابعة أحكام الإدانة الصادرة ضد السائقين أو البراءة بما يكفل تطوير متكامل للمنظومة التشريعية لمواجهة ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدرات، وهو ما انعكس فى قانون المرور الجديد.

٩- الكشف على 3418 عاملا بمدارس القاهرة الكبرى.

١٠- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5,2% من عمال المدارس ثبت تعاطيهم للمخدرات وتحويلهم للنيابة الإدارية.

١١- الكشف على 50 ألف سائق على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

١٢ - انخفاض نسبة التعاطى بين سائقى الطرق السريعة من 24% عام 2014 إلى 12%.