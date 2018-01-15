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نتائج حملات الكشف عن المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية × 12 معلومة

الإثنين، 15 يناير 2018 10:19 م
نتائج حملات الكشف عن المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية × 12 معلومة د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى


كتب مدحت وهبة
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يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى - برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى - تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، ومنها الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية، بجانب الكشف على سائقى الطرق السريعة، وكذلك تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الأخرى.

 

"

اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية 

١-  مجلس الوزراء قرر فى نوفمبر 2014 تشكيل لجنة للكشف عن المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية، من خلال وزارة التضامن ممثلة فى "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى" وبمشاركة وزارات الداخلية والصحة .

٢-  إعداد قاعدة بيانات متكاملة بسائقى الحافلات المدرسية.

٣-  الكشف على 9219  سائق حافلة مدرسية خلال 3 سنوات. 

٤ -انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية من 12% عام 2014 إلى 3.6% ديسمبر 2017.

٥- إطلاق حملة توعوية لأولياء الأمور للإبلاغ عن أى حالات اشتباه تعاطى مخدرات بين سائقى المدارس، من خلال الاتصال بالخط الساخن بالصندوق 16023.

٦- إحالة السائقين المتعاطين إلى النيابة العامة.

٧-  إطلاق حملة للتوعية بمشكلة القيادة تحت تأثير المخدرات.

٨-  متابعة أحكام الإدانة الصادرة ضد السائقين أو البراءة بما يكفل تطوير متكامل للمنظومة التشريعية لمواجهة ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدرات، وهو ما انعكس فى قانون المرور الجديد.

٩-  الكشف على 3418 عاملا بمدارس القاهرة الكبرى.

١٠- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5,2% من عمال المدارس ثبت تعاطيهم للمخدرات وتحويلهم للنيابة الإدارية.

١١-  الكشف على 50 ألف سائق على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

١٢ - انخفاض نسبة التعاطى بين سائقى الطرق السريعة من 24%  عام 2014 إلى 12%.

 


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التضامن

غادة والى

المخدرات

الحافلات المدرسية



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