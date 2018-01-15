نائب وزير الصحة الجديد: حوافز إيجابية لحث الأسر على مواجهة النمو السكانى





كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، عن البدء فى وضع حوافز إيجابية للأسر صغيرة العدد، والتى يرتفع فيها المستوى التعليمى، ولديها ثقافة أسرية كبيرة وفكر مناهض للزيادة السكانية.

وقال طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان فى تصريح لـــ "اليوم السابع" إنه جار وضع الحوافز الإيجابية الخاصة بحث الأسر على مواجهة الزيادة السكانية، مؤكدا أن خفض عدد السكان سيمكن من رفع معدلات التنمية.

وأضاف طارق توفيق، أن التوعية ونشر الثقافة طريق آمن للحد من الآثار السلبية للزيادة السكانية.