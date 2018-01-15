نائب عن سوهاج: نقبل اعتذار وزير التنمية المحلية على ألا يعود لهذه التصريحات





كتب مصطفى السيد

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب محافظة سوهاج، إن اعتذار اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية الجديد عن تصريحاته عن أهالى الصعيد مقبولة، مشيرا إلى أن نواب البرلمان طالبوا الوزير الجديد بالاعتذار، وذلك من منطلق الحفاظ على المصلحة العامة وأبناء الوطن الواحد وعدم حدوث أى فرقه بينهم.

وطالب "سالم" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، المسئولين والوزراء بتحرى الدقة فى الإدلاء بتصريحاتهم لعدم الإساءة لأى قطاع من أبناء الشعب المصرى، وذلك حرصا على لم الشمل فى الوقت الذى تعيشه البلاد من فترة عصيبة وضرورة وحدة الصف والعمل فى بناء المجتمع ومواجهة المتربصين للبلاد داخليا وخارجياً.

وأشار نائب محافظة سوهاج إلى أنه يتعين على جميع المسئولين فى الدول الانتباه عند الإدلاء بتصريحاتهم لعدم الإساءة لأى من أبناء الشعب المصرى.

كان اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، قد اعتذر لأهالى الصعيد على الهواء مباشرة، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى"، لافتا إلى أن تصريحاته نقلت بشكل غير مفهوم.