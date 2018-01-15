موجز أخبار الساعة 10 مساء.. وزير التنمية المحلية يعتذر للصعايدة





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، اعتذر اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، لأهالى الصعيد على الهواء مباشرة، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى"، لافتا إلى أن تصريحاته نقلت بشكل غير مفهوم.

تصدر هاشتاج "مع السيسى مصر أقوى" موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بمشاركة الآلاف التغريدات لدعم الرئيس لتولى فترة ثانية لرئاسة الجمهورية.





اعتذر اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، لأهالى الصعيد على الهواء مباشرة، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى"، لافتا إلى أن تصريحاته نقلت بشكل غير مفهوم.





قال المحامى حسن سيد حسن، إنه قدم رسالة للحكومة فى 12 فبراير 2015 عندما كان المهندس إبراهيم محلب رئيساً لمجلس الوزراء، تؤكد اتهام هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بقضايا فساد بالإضافة على أنه لا يحمل رسالة الدكتوراه وقيامه بتزوير شهادة ليسانس الحقوق.





قضت محكمة جنايات أسوان، برئاسة المستشار سيد محمد إبراهيم، بالإعدام شنقا لعاطل يدعى "حسام ج أ"، لقتله زوجة عمه ونجليها للاستيلاء على مبلغ مالى كان بحيازتها بمركز إدفو.





قال سيف السويدى رئيس هيئة الطيران المدنى الإماراتى، إن تعرض قطر للطائرتين الإماراتيتين كان متعمداً، مؤكداً امتلاك أدلة على تعمد قطر اعتراض الطائرتين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.





أثارت جلسة تصوير، حالة من الجدل مؤخرا، والتى أظهرت فتاة شبه عارية مختبئة خلف الجرائد، وجاء الفوتوسيشن تحت عنوان «خليك قدها يا تسيبها فى بيت أهلها»، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى ليختلفوا حول الفكرة، خاصة أن تلك الصور أظهرتها عارية تماما.





استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وذلك في إطار التواصل الدائم بين وزارة الخارجية ومجلس النواب حول أبرز قضايا السياسة الخارجية المطروحة على أجندة المجلس.





قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن من 850 ألفا إلى مليون مواطن يقطنون الآن فى العشوائيات غير الآمنة بإجمالى 215 ألف أسرة، مشدداً على أن مؤسسات الدولة تبذل جهود ضخمة لتطوير هذه المناطق، وتابع:" 400 منطقة عشوائية فى عام 2014 بينما الآن لدينا 289 منطقة أى تم تطوير 111 منطقة عشوائية ومختلف الوزارات تسهم فى نجاح تطويرها".





اعتذر اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، لأهالى الصعيد على الهواء مباشرة، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى"، لافتا إلى أن تصريحاته نقلت بشكل غير مفهوم.





فاجأت إمارة قطر الجميع عندما أمرت مقاتلتين من طائراتها الحربية، باعتراض طائرتين مدنيتين تابعتين لدولة الامارات العربية كانتا متوجهتين إلى مملكة البحرين، ضمن الرحلات اليومية المخطط لها وفقا لجدول الرحالات المدنية بين الدول، ما يعد انتهاكا للقانون الدولى وخرقا ماثلا لكل ذى عينين للأمن والسلم الدوليين، خاصة أن قطر لديها مشاكل سابقة مع جيرانها فى محيطيها الخليجى والعربى مع ما تعنيه تلك الخطوة من سكب لمزيد من الوقود على نار عداء الدوحة لأشقائها.









أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ضرورة مواجهة الفتاوى الشاذة والمتطرفة فى الإعلام، ومنع أصحابها من الظهور.





شارك مشايخ وعواقل القبائل بمحافظة جنوب سيناء، بمؤتمر القبائل العربية المصرية وحملة "علشان تبنيها" لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية.