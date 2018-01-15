مواطنون وسياسيون يتوافدون على ضريح عبدالناصر لمرور 100 عام على ميلاده





كتب محمد أبو عوض

توافد صباح اليوم الإثنين، عدد من المواطنين والسياسين والشخصيات العامة والكتاب والمثقفين، على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فى كوبرى القبة، للاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط ضريح الزعيم جمال عبد الناصر، لتأمينه، وتسيير حركة المرور على المواطنين المتوافدين للضريح.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى كلمة له بمناسبة الذكرى المئوية لمولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قال فيها : "إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذى تجسدت فى مسيرته آمال الشعب المصرى نحو الاستقلال والكرامة، وعبر عن تلك الآمال بإخلاص وكبرياء وبذل أقصى الجهد لوضع مصر فى المكانة العالية التى تستحقها إقليميا ودوليا".

وأضاف السيسى، أن الشعب المصرى حمل وفاء للزعيم الراحل جمال عبد الناصر لم ينقطع برحيله، واستمر من بعده رمزا وعنوانا لتطلع الشعب المصرى لسيادته على مستقبله ومصيره.