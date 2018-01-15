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مواطنة روسية لـ"اليوم السابع": أعرف الرئيس عبدالفتاح السيسى والفراعنة

الإثنين، 15 يناير 2018 03:29 م
مواطنة روسية لـ"اليوم السابع": أعرف الرئيس عبدالفتاح السيسى والفراعنة مواطنة روسية


كتب مؤمن مختار
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قالت مواطنة روسية تدعى "ألينا شيشكينا"، أنها تعرف من مصر الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأهرامات وأبوالهول وأوراق البردى، مشيرة إلى أنها قررت التعرف على مصر بشكل كبير من خلال شبكة الإنترنت والتعرف على المصريين الذين يعيشون فى مدينتها.

المواطنة الروسية ألينا شيشكينا
المواطنة الروسية ألينا شيشكينا

 

وأوضحت شيشكينا لـ"اليوم السابع" أن القراءة على شبكة الإنترنت عن مصر ليس بالأمر المثير للاهتمام، مشيرة إلى أن الحظ لم يحالفها بعد للذهاب إلى مصر، ولكن تربطها علاقة صداقة ببعض المصريين فى مدينتها لأنها ممثلا إقليميا لاتحاد الشباب فى روسيا، لذلك قررت الذهاب إلى أحد الطلاب المصريين فى جامعة تشوفاشسكى الحكومية يدعى خالد للتعرف على مصر بشكل أكبر.

الطالب المصرى خالد
الطالب المصرى خالد

 

وأضافت الفتاة الروسية أن الطالب المصرى شرح لها الأوضاع فى مصر، حيث يبلغ خالد من العمر 22 عاما يدرس الطب فى مدينة تشيبوكسارى الروسية بعد رحلته فى مدينتى موسكو وريازان.

الفتاة الروسية بالزى الشعبى الروسى
الفتاة الروسية بالزى الشعبى الروسى

 

وأكدت الفتاة الروسية أن الطالب المصرى تحدث معها عن مصر وشعبها الرائع، وحول الثقافة والتقاليد القديمة، موضحة أنها قررت زيارة مصر، ورؤيتها بأم عينى.


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