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الإثنين، 15 يناير 2018 05:49 م
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مقتل 10 من مسلحى داعش استهدفتهم طائرات أمريكية بدون طيار بأفغانستان

الإثنين، 15 يناير 2018 05:06 م
مقتل 10 من مسلحى داعش استهدفتهم طائرات أمريكية بدون طيار بأفغانستان الجيش الأفغانى- أرشيفية


أ ش أ
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قتل 10 مسلحين على الأقل من تنظيم داعش الإرهابى اليوم الاثنين، حينما استهدفت طائرات أمريكية بدون طيار، تجمعا لهم فى إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان.

وقال مسؤولون فى الجيش الأفغانى -فى بيان بثته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية- "تم تنفيذ الغارات الجوية بالقرب من منطقة (ديه بالا) بشرق أفغانستان.
وأضاف المسؤولون أن عددا من مسلحى تنظيم داعش كانوا متجمعين حينما استهدفتهم طائرات أمريكية بدون طيار، مما أسفر عن مقتل 10 مسلحين على الأقل، من بينهم ثمانية أجانب.


ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية على هذه التقارير حتى الآن.

 

 


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