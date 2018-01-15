video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية متجهة للمنامة.."أبو ظبى": تهديد سافر

الإثنين، 15 يناير 2018 11:29 ص
مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية متجهة للمنامة.."أبو ظبى": تهديد سافر مقاتلات -أرشيفية


كتب أحمد جمعة ووكالات
إضافة تعليق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى فى الإمارات أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدينة إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى عاصمة مملكة البحرين المنامة أثناء تحليقها فى المسارات المعتادة.

 

ووصفت هيئة الطيران المدنى الاماراتية – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية-  فى بيان لها، اليوم الاثنين، ما قامت به المقاتلات القطرية بأنه تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدنى وخرق واضح للقوانين الدولية.

 

وأكدت الإمارات أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لضمان سلامة الطيران المدنى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطر على شفا الانهيار الاقتصادى.. الدوحة تدلل لبيع سندات بـ9 مليارات دولار لتمويل عجز ميزانيتها.. رعب بالدوحة من تربع أستراليا على عرش تصدير الغاز.. وتقارير كويتية: الإمارة تواجه أسوأ سيناريو اقتصادى يمكن حدوثه

الإحصاء: مصر تحقق عائدات 21 مليار دولار من صادراتها خلال 300 يوم.. ارتفاع الصادرات بقيمة 3.2 مليار فى عام.. الوقود والقطن أهم السلع المصدرة.. والإمارات والسعودية وإيطاليا أبرز الدول المستوردة للمنتجات المصرية

تأخر إقلاع الرحلات المتجهة إلى الإمارات لسوء الأحوال الجوية

ارامكو والإمارات تبقيان مخزونات اليابان دون تغير فى نوفمبر

إيرباص: نضطر لتوقف انتاج طائرات ايه380 اذا لم تقدم الإمارات طلبية جديدة

اخبار عربيه

قطر

الامارات

مقاتلات

طائرات

البحرين



لا تفوتك
تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة