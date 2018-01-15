مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية متجهة للمنامة.."أبو ظبى": تهديد سافر

مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية متجهة للمنامة.."أبو ظبى": تهديد سافرالإثنين، 15 يناير 2018 11:29 ص
مقاتلات -أرشيفية
كتب أحمد جمعة ووكالات
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى فى الإمارات أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدينة إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى عاصمة مملكة البحرين المنامة أثناء تحليقها فى المسارات المعتادة.
ووصفت هيئة الطيران المدنى الاماراتية – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية- فى بيان لها، اليوم الاثنين، ما قامت به المقاتلات القطرية بأنه تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدنى وخرق واضح للقوانين الدولية.
وأكدت الإمارات أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لضمان سلامة الطيران المدنى.
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