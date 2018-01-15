"مع السيسى مصر أقوى".. هاشتاج يتصدر تويتر ومغردون يدعون المواطنين لانتخابه





كتب أحمد جودة

تصدر هاشتاج "مع السيسى مصر أقوى" موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بمشاركة الآلاف التغريدات لدعم الرئيس لتولى فترة ثانية لرئاسة الجمهورية.



جانب من التغريدات عبر الهاشتاج

واعتبر المغردون أن السيسى صانع المجد وبمثابة نموذج يحتذى به لنستمد منه القوى والتحدى والإصرار للقضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى ممارساته وتحقيق تنمية مستدامة، واستكمال المشروعات القومية التى بدأها، وسعيه إلى استقلال الإرادة الوطنية واستعادة هيبة الدولة للوصول إلى حلم بناء دولة مدنية حديثة.



مغردة تستعرض أحد انجازات السيسى

واستعرض مغردون عبر الهاشتاج عددا من الإنجازات التى حدثت فى عهد الرئيس السيسى، تمثلت فى شكبة طرق على أحدث طراز، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أن هذا المشروع كان بمثابة حلم ووعد، ولكنه تحقق وأصبح واقعا ملموسا.



جانب من التغريدات

وأضافت مغردة على صفحتها الشخصية: "مع السيسى مصر أقوى، لا فرط ولا هيفرط فى حبة رمل، بيحارب الوقت عشان بكرة، اجمدوا يا مصريين معاه ووراه، بلدنا تستاهل نتحمل ونصبر ونكمل معاه".



مغرد يدعو المصريين إلى انتخاب السيسى

ودعا أحد المغردين، الناخبين إلى انتخاب الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر لها خلال أواخر شهر مارس، مضيفا: "مع السيسى مصر أقوى ونتيجة هذا، يجب علينا جميعًا النزول للانتخاب، لأن كل مشروع قومى يتم تنفيذه هدفه إعطاء القوة للمواطن".