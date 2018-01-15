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مصرع 3 عمال وإصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة المريوطية

الإثنين، 15 يناير 2018 10:49 ص
مصرع 3 عمال وإصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة المريوطية اسعاف-أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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أكد مصدر أمنى، أن سيارة نقل محملة بالعمال انقلبت داخل ترعة المريوطية بالجيزة أسفرت عن مصرع 3 وإصابة 6 آخرين، وانتقل رجال الحماية المدنية وتم استخراج السيارة، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى .

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا بسقوط سيارة داخل ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان فيما انتقلت قوات الإنقاذ إلى المكان لرفع حطام الحادث.

 

 

 

 


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