مصرع 3 عمال وإصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة المريوطية





كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى، أن سيارة نقل محملة بالعمال انقلبت داخل ترعة المريوطية بالجيزة أسفرت عن مصرع 3 وإصابة 6 آخرين، وانتقل رجال الحماية المدنية وتم استخراج السيارة، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى .

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا بسقوط سيارة داخل ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان فيما انتقلت قوات الإنقاذ إلى المكان لرفع حطام الحادث.