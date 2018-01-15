مصرع 3 عمال وإصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة المريوطية

مصرع 3 عمال وإصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة المريوطيةالإثنين، 15 يناير 2018 10:49 ص
اسعاف-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
أكد مصدر أمنى، أن سيارة نقل محملة بالعمال انقلبت داخل ترعة المريوطية بالجيزة أسفرت عن مصرع 3 وإصابة 6 آخرين، وانتقل رجال الحماية المدنية وتم استخراج السيارة، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى .
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا بسقوط سيارة داخل ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان فيما انتقلت قوات الإنقاذ إلى المكان لرفع حطام الحادث.
إضافة تعليق
المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة