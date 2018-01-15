مصرع امرأتين بالمغرب فى تدافع على أبواب جيب سبتة الإسبانى

مصرع امرأتين بالمغرب فى تدافع على أبواب جيب سبتة الإسبانىالإثنين، 15 يناير 2018 06:38 م
شرطة المغرب- أرشيفية
أ ف ب
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قتلت امرأتان حمالتان، صباح الاثنين، فى تدافع على الحد الفاصل بين المملكة المغريبة وجيب سبتة الإسباني، حسبما أفادت مصادر متطابقة.
ووقع التدافع عند المعبر الحدودى "باب سبتة" المخصص لعبور المترجلين بين مدينة الفنيدق المغربية وسبتة، كما أفاد محمد بنعيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان.
وأضاف المصدر ذاته أن المغربيتين الهام وسعاد وهما فى الاربعينات من العمر، تتحدران من مدينة الفنيدق.
وأكد بيان للسلطات المحلية "فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة بإشراف النيابة"، دون تفاصيل عن التدافع ولا ملابسات وفاة المغربيتين.
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