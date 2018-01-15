video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 05:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع ألمانية إثر سقوطها من حافة صخرية أثناء تزلجها على الجليد بسويسرا

الإثنين، 15 يناير 2018 10:28 م
مصرع ألمانية إثر سقوطها من حافة صخرية أثناء تزلجها على الجليد بسويسرا تساقط الثلوج - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت السلطات السويسرية مصرع متزلجة ألمانية إثر سقوطها من على حافة صخرية على ارتفاع 30 مترا (100 قدم) بالقرب من منتجع جريندلفالد، بسويسرا.


ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، عن شرطة مدينة برن أن الفتاة ، التى تبلغ من العمر 19 عاما، كانت بصحبة مجموعة من الأفراد ظهر أمس الأحد عندما انحرفت عن المنحدر المحدد لينتهى بها الأمر لتسقط من على حافة صخرية.
وأشارت الشبكة إلى أن فرق الانقاذ ومروحية هرعوا إلى مكان الحادث، إلا أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها وهى فى طريقها إلى المستشفى.


تجدر الإشارة إلى أن الشرطة كشفت أن الفتاة ألمانية الجنسية وتعيش فى سويسرا ، دون أن تدلى بمزيد من التفاصيل ، كما أوضحت أن الحادث قيد التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ناسا تكشف عن صور ملتقطة من الفضاء لتساقط الثلج بالصحراء الكبرى

صور.. عاصفة ثلجية تضرب المجر

المانيا

اخبار سويسرا

اخبار العالم

المانيا اليوم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
مجلس الوزراء مؤكدا احترامه الكامل لأبناء الصعيد: رمز الأصالة والوطنية

مجلس الوزراء مؤكدا احترامه الكامل لأبناء الصعيد: رمز الأصالة والوطنية

قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها

قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها

بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟

بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟

بيليه يرشح البرازيل للفوز بكأس العالم فى روسيا

بيليه يرشح البرازيل للفوز بكأس العالم فى روسيا

اختراق موقع OnePlus لسرقة تفاصيل بطاقات الائتمان.. والشركة تبدأ التحقيق

اختراق موقع OnePlus لسرقة تفاصيل بطاقات الائتمان.. والشركة تبدأ التحقيق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة