مصرع ألمانية إثر سقوطها من حافة صخرية أثناء تزلجها على الجليد بسويسرا

مصرع ألمانية إثر سقوطها من حافة صخرية أثناء تزلجها على الجليد بسويسراالإثنين، 15 يناير 2018 10:28 م
تساقط الثلوج - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت السلطات السويسرية مصرع متزلجة ألمانية إثر سقوطها من على حافة صخرية على ارتفاع 30 مترا (100 قدم) بالقرب من منتجع جريندلفالد، بسويسرا.
ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، عن شرطة مدينة برن أن الفتاة ، التى تبلغ من العمر 19 عاما، كانت بصحبة مجموعة من الأفراد ظهر أمس الأحد عندما انحرفت عن المنحدر المحدد لينتهى بها الأمر لتسقط من على حافة صخرية.
وأشارت الشبكة إلى أن فرق الانقاذ ومروحية هرعوا إلى مكان الحادث، إلا أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها وهى فى طريقها إلى المستشفى.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة كشفت أن الفتاة ألمانية الجنسية وتعيش فى سويسرا ، دون أن تدلى بمزيد من التفاصيل ، كما أوضحت أن الحادث قيد التحقيق.
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