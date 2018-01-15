مصادر إعلامية: هجوم معيتيقة يستهدف نقل إرهابيين من تركيا إلى ليبيا

مصادر إعلامية: هجوم معيتيقة يستهدف نقل إرهابيين من تركيا إلى ليبياالإثنين، 15 يناير 2018 02:24 م
مطار معيتيقة
كتب أحمد جمعة
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قالت قناة تليفزيونية ليبية إن مجموعات إرهابية كانت تريد إدخال إرهابيين من تركيا فارين من سوريا والعراق إلى العاصمة الليبية طرابلس.
ونقلت قناة 218 الليبية عن مصدر خاص أن أهداف الهجوم على مطار معيتيقة تسهيل دخول مجموعة إرهابية عبر تركيا إلى ليبيا، مؤكدة أن الهجوم خطط له منذ أسبوعين.
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