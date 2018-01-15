مسئول إماراتى: أبوظبى تطلب عروض إقامة محطة شمسية ثانية بحلول منتصف 2018





أبوظبى (رويترز)

قال مسئول كبير فى هيئة مياه وكهرباء أبوظبى، اليوم الاثنين، إن الإمارة تمضى قدما صوب إقامة محطة كهرباء ثانية تعمل بالطاقة الشمسية وإنها ستدعو لتقديم العروض بحلول منتصف العام.

وفى العام الماضى أغلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبى حزمة تمويل بقيمة 872 مليون دولار لأولى محطاتها للطاقة الشمسية بقدرة 1177 ميجاوات وهى الأكبر فى العالم.

ومن المقرر أن تكتمل المحطة الأولى فى الربع الثانى من 2019، وقال سيف صالح الصيعرى المدير العام لهيئة مياه وكهرباء أبوظبى بالإنابة لرويترز خلال قمة للطاقة المتجددة "نعتزم الدعوة لتقديم العروض بحلول منتصف 2018. القدرة ستكون مماثلة للمحطة الشمسية الأولى، إن لم تكن أكثر".

وقال إن تفاصيل المشروع ستُعلن فى الأشهر المقبلة.

تهدف أبوظبى إلى توليد سبعة بالمئة من الطاقة التى تحتاجها من مصادر متجددة بحلول 2020، وكانت شركة مصدر الحكومية للطاقة النظيفة دشنت مشاريع للطاقة المتجددة بما فى ذلك محطات للطاقة الشمسية فى دول أخرى.